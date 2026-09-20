رئيس شركة الكرة بالأهلي: الأوضاع الداخلية تحسنت بعد قرارات منصور وعبد الحفيظ

أكد أيمن فتحي حسين، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، تحسن أوضاع النادي الداخلية بعد القواعد الجديدة التي وضعها ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمسؤولان عن ملف كرة القدم.

وقال أيمن فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «أوضاع الأهلي الداخلية تحسنت إلى حد كبير بناءً على القواعد التي وضعها ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، فيما يتعلق بسقف رواتب لاعبي الفريق، مع وضع حوافز بناء على الأداء الفردي وتحقيق البطولات».

وأضاف: «الدخل الرئيسي للأهلي من تذاكر حضور المباريات، ونتأثر بتراجع أعداد الحضور الجماهيري، حيث يعد العائد المادي "ضعيف، إلى جانب عقود الرعاية على قميص النادي وغيره، وكذلك البث التلفزيوني، والذي يعتبر في مصر ضعيف مقارنة بالدوريات الأخرى».

وأوضح: «الشركة المتحدة هي المسؤولة عن حقوق بث مباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، وبالنظر إلى الأموال التي يتم دفعها فإن الأهلي يتفوق على بقية الأندية بفارق كبير».

وتابع: «الأهلي يمتلك أكاديميات في العديد من الدول، وتبلغ 12 أكاديمية، في دول مثل السعودية والإمارات وكذلك في كندا والولايات المتحدة، وتعد مصدرًا ماليًا للدولة وللأهلي أيضا».

وكشف: «ميزانية شركة الكرة بالأهلي كانت تبلغ مليار ونصف في الأربع سنوات الماضية، وبداية من عام 2026 أصبح هناك 16 عقد رعاية نظير مبلغ يصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك دون إضافة عقد رعاية ملعب النادي».

وأكد: «النادي الأهلي يعتبر أكثر الأندية سدادًا للضرائب على مستوى مصر، وليس فقط فيما يتعلق بالرياضة، ويصل ما يتم سداده إلى قرابة الـ250 مليون جنيه».

وأتم: «الأهلي لم يتلقَ أي مبالغ مالية في الفترة الماضية، سواء من المحبين أو الداعمين، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال، مثل ياسين منصور أو محمد الدماطي وغيرهم، الأهلي لديه فوائض مالية ولا يحتاج إلى أي تبرعات خارجية».