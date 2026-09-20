رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد حالة تلاميذ معهد نور الإسلام الخاص إثر حادث الأتوبيس

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تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحالة الصحية لتلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص، التابع لمنطقة الجيزة الأزهرية، إثر تعرض أتوبيس المعهد لحادث، وكان يستقلّه 18 تلميذًا من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الحالة الصحية للتلاميذ، والاطمئنان على نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت لهم بمستشفى الهرم بالجيزة.

وغادر جميع التلاميذ المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، عدا حالتين تواصل الفرق الطبية متابعتهما، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهما.