محمد ممدوح يروي كواليس محاولته العمل محاميًّا: كنت هتحبس

روى الفنان محمد ممدوح، أحد المواقف الذي تعرض له أثناء دراسته بكلية الحقوق بجامعة طنطا ومحاولته العمل كمحام، قائلًا: «اشتغلت وكنت هتحبس».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، أنه حاول تعلم مهنة المحاماة خلال سنوات دراسته الجامعية.

وأوضح أن والده توسّط له ليعمل متدربًا في أحد المكاتب، حيث رافق أحد المحامين للمحكمة في إحدى المرات.

وأشار إلى أنه كُلّف بتجهيز بعض الأوراق، وأنه كان من مصلحة المحامي الذي رافقه اختفاء أحدها للمطالبة بتأجيل الجلسة، مشيرًا إلى أن الأخير ادّعى عدم وجودها ولامه على ذلك أمام القاضي.

ولفت إلى أنه أكد على وجود الورقة وبدأ البحث عنها، مشيرًا إلى حدوث مشادة كلامية بينه وبين المحامي الذي رافقه، وأنها انتهت بتهديد القاضي بحبسه 24 ساعة.

واستكمل: «خرجت من هنا لا محامي ولا بتاع، وكانت بداية النهاية، قلت رايح محامي اتحبس أومال لو متهم هعمل إيه».