أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن «احترامه لكل الانتقادات»، مشيرًا إلى متابعته للانتقادات التي وُجهت لتوقيع اتفاقية رعاية بين شركة مصر للطيران ونادي برشلونة حتى موسم 2028- 2029.

وقال «الحفني»، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر «صدى البلد»، إن برشلونة يعد أحد أكبر أندية العالم ويحقق أعلى نسب مشاهدة، موضحًا أن نادي برشلونة لا يقبل وضع علامته التجارية بجانب علامة أخرى إلا إذا كانت علامة كبرى تضاهيه.

وتساءل: «هل هذه الممارسة عندما نذهب إلى برشلونة أو غيره، ممارسة فريدة أم اليوم كل شركات الطيران تفعل هذه الممارسات وبالطريقة نفسها؟».

وأكد أن هذا المبدأ «هائل» يعكس تبني «سياسات تسويقية تستهدف زيادة أعداد الركاب، وتوسيع نطاق ظهور وانتشار مصر للطيران».

وأضاف أن الشركات الخاصة بالحقائب المخصصة لراحة الركاب التي تُمنح لضيوف درجتي رجال الأعمال والرحلات الممتدة، والتي تشتمل على مستلزمات الملابس، كانت ترفض في السابق التعاون وعرض منتجاتها مع مصر للطيران، بسبب ترتيب مصر للطيران وعدم قوة العلامة التجارية بالشكل المطلوب.

وتابع: «اليوم، وبكل فخر، هذه الشركات العالمية أصبحت بتجري ورانا وتدخل في كل الطروحات التي تجريها الشركة لاختيار الحقيبة».

وأوضح أن مصر للطيران أصبحت بين أفضل 10 شركات طيران في العالم تقدم حقيبة العناية الشخصية وعلامة تجارية قوية، مؤكدًا أن هذه الحقائق قائمة على الثقة والاعتراف والإقرار الدولي من المنظمات والجهات العالمية، وتشير إلى أمر واحد يتمثل في «أن العلامة التجارية لمصر للطيران راجعة مرة أخرى للريادة».

وقال نادي برشلونة، إن هذه الاتفاقية تشكل «جزءًا من خطة مصر للطيران لتوسيع أسطولها وشبكة خطوطها الدولية، وهو دليل على التزام الشركة بمواصلة تحسين خدماتها وتقديم خدمة متميزة أثناء السفر».

وبموجب الاتفاقية، ستكون شركة مصر للطيران شريكًا عالميًا لـ«الفريق الكتالوني»، وستحصل على صفة شريك الطيران الرسمي الحصري لفريق كرة القدم الأول للرجال وفريق كرة السلة وفريق كرة اليد.

فيما سيرتدي لاعبو فريق كرة اليد شعار شركة مصر للطيران على مقدمة قمصانهم خلال المباريات، بجانب العديد من المزايا التسويقية التي ستُمنح للشركة.