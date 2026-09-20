مسئولون: تسليم 18 من المشتبه بهم في مقتل رئيس هايتي عام 2021 من هايتي إلى الولايات المتحدة

أفاد مسؤولون بأنه يجري تسليم 18 من المشتبه بهم في مقتل رئيس هايتي جوفينيل مويس عام 2021 من هايتي إلى الولايات المتحدة، مما يمثل نهاية عملية قضائية طويلة في هايتي لجريمة اغتيال هزت تلك الدولة الكاريبية المضطربة.

وسيواجه هؤلاء المشتبه بهم المحاكمة في فلوريدا، وفقاً لما ذكره المدعي العام الأمريكي ريدينج كوينونيس.

وكتب كوينونيس على منصة إكس: "اليوم يمثل المرحلة الكبرى التالية في سعينا لتحقيق العدالة والمساءلة عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويس".

وأضاف: "سنتبع الأدلة أينما قادتنا، وصولاً إلى أولئك الذين قاموا بالتمويل أو سهلوا أو دعموا أو ارتكبوا جرائم لجعل ذلك ممكنا. وبعد مرور خمس سنوات، ما زلنا نقدم المتهمين أمام المحاكم الأمريكية، ولن نتوقف

ولم يكشف كوينونيس عن هوية المشتبه بهم، إلا أن أولئك الذين ما زالوا في هايتي بانتظار المحاكمة يضمون أكثر من عشرة عسكريين كولومبيين ومسؤولاً سابقا بحكومة هايتي.

وقال كوينونيس إنه تم توجيه الاتهام إلى 30 شخصاً في مقتل مويس، مع إشارة العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بريت سكايلز إلى إجراء عمليات اعتقال متعددة في الولايات المتحدة وخارجها اليوم الأحد.