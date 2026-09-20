كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من جيرانها، لقيامهم بالتهجم على منزلها والتعدي عليها وعلى أفراد أسرتها بالضرب بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين طرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، حيث ضم الطرف الأول القائمة على النشر وزوجها وصديقه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بينما ضم الطرف الثاني 7 أشخاص.

وتبين أن الخلافات تطورت إلى تعدي الطرفين على بعضهما البعض بالضرب والسب، وتم تحرير محضرين بالواقعة بتاريخي 20 و24 أغسطس الماضي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.