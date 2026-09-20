رئيس الوزراء القطري: دول الخليج يجب أن تعمل معا بشأن إيران

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الخليج يجب أن تعمل معا لاستعادة الاستقرار في المنطقة والمساعدة في إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال آل ثاني في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك اليوم الأحد: "نأمل أن تكون هذه الحرب بمثابة دعوة للاستيقاظ للجميع. علينا أن نعمل معا بشكل مسؤول كمنطقة."

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء قوله إنه يتم نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت بلاده قطر، التي تعرضت مثل جيرانها في الخليج لهجمات صاروخية من إيران، أحد الوسطاء الرئيسيين في الصراع.

ويهدف قادة دول الخليج إلى الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوصل إلى حل للصراع مع إيران يعيد فتح مضيق هرمز أمام صادرات الطاقة.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز صنداي" إن هناك احتمالات بأن يكون منفتحا تحاه الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي من المتوقع أن يزور نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع ميشال حسين من وكالة بلومبرج، قال آل ثاني إن دول الخليج بحاجة إلى التحرك بشكل مسؤول لوقف المخربين ووقف مثيري الشغب. وقال إن إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيتطلب المزيد من صانعي السلام.

وجاء حديث رئيس الوزراء القطري بعد يوم من إصدار المملكة العربية السعودية تحذيرات من غارات جوية على الرياض، وهي الأولى في العاصمة منذ ذروة الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس وأبريل.