حكومة غزة: خطة عاجلة لإزالة 255 بناء متضررا بفعل الإبادة الإسرائيلية

• عقب وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة أسفر أبرزها عن استشهاد 21 فلسطينيا بمدينة غزة الأربعاء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إطلاق "خطة طوارئ عاجلة" لإخلاء وإزالة 255 بناء متضررا من الإبادة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل وقوع عدة حوادث انهيار كلي وجزئي لمنازل متصدعة، استُهدفت سابقا بقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة، أسفر أبرزها عن استشهاد 21 فلسطينيا إثر انهيار "بناية السعادة" في مدينة غزة، الأربعاء.

وقال المكتب في بيان، إنه أطلق "خطة طوارئ عاجلة" لإخلاء وإزالة 255 بناء متضررا من الإبادة الإسرائيلية.

وأوضح أن الخطوة تهدف لإنهاء "الخطر المحدق" الذي تشكله تلك البنايات المهددة بالانهيار التام؛ حرصاً على حماية النازحين والمقيمين فيها.

وأضاف المكتب أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستتولى قيادة هذه الجهود، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في غزة.

وأشار إلى إصدار توجيهات للبدء الفوري في الإجراءات الميدانية لتطبيق خطة الإخلاء.

وتشمل تلك الإجراءات، وفق البيان: وضع علامات تحذيرية تمنع الاقتراب من المباني الخطرة، والعمل على توفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات المتضررة.

المكتب، لفت إلى أن اللجان الحكومية المختصة "تواصل جهودها الميدانية لتقييم أوضاع المباني، وحصر الأسر المقيمة بداخلها".

كما أشار إلى "وجود تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، وشح الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإخلاء الآمن (بسبب الحصار الإسرائيلي)، وعدم توفر أراضٍ لاستيعاب النازحين".

والأربعاء، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، في بيان، إن نحو 3 آلاف مبنى، صنفت ضمن المباني الخطرة أو الآيلة للسقوط، بسبب تضررها من الإبادة الإسرائيلية.

ودفع الدمار الواسع الذي لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، آلاف الفلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء ومستلزماته.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية 61 شهيدا.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، انهارت عشرات المباني المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، الذين لم يجدوا بديلا عنها للإيواء، في ظل شح الخيام الملائمة ومنع إسرائيل إدخال المنازل المؤقتة "الكرفانات" إلى القطاع.

ومرارا، طالبت مؤسسات فلسطينية حكومية وجهات دولية وأممية بإدخال مستلزمات الإيواء إلى القطاع لتفادي وقوع المزيد من الضحايا جراء الانهيارات المتكررة للمباني، وفي ظل غرق خيام وتسجيل وفيات جراء البرد خلال فصول الشتاء، لكن دون استجابة إسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلاً عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.