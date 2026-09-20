التحالف الوطني: مبادرة إيد واحدة تستهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الصعيد

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" تستهدف التوسع في تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن محطة أسوان تمثل المحطة الثامنة للمبادرة في محافظات الصعيد.

وأوضحت أن اختيار القرى المستهدفة يتم وفقًا لاحتياجات المواطنين التي يرصدها المتطوعون ميدانيًا، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، والعيادات المتنقلة، والأدوات المدرسية، بالتعاون مع 12 مؤسسة من أعضاء التحالف.

ولفتت إلى أن تجربة المبادرة في محافظات الصعيد أسهمت في تكوين خبرات متراكمة حول طبيعة احتياجات كل قرية، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراك الشباب في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم الأحد، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذي للأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عينات من المساعدات الغذائية والعينية المقرر توزيعها على الأسر المستفيدة، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «أيد واحدة».

واطلع محافظ أسوان، والسفيرة نبيلة مكرم، على محتويات المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والمقرر توزيعها بنظام طرق الأبواب، مع مراجعة بيانات المستفيدين ومطابقتها بقواعد البيانات الموحدة للتحالف الوطني ومؤسساته الأعضاء، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأكد المهندس عمرو لاشين، أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.