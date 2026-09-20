• يشمل أحياء جابر والسلايمة وواد الحصين ويستمر حتى انتهاء "يوم كيبور" اليهودي الاثنين

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، حظر التجول على أكثر من 2500 فلسطيني في عدد من الأحياء وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع حلول "يوم كيبور" اليهودي.

وقال عضو تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر للأناضول، إن "حظر التجول المشدد فرض على أحياء جابر والسلايمة وواد الحصين بحجة الأعياد اليهودية".

وأوضح جابر أن الحظر بدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، ويستمر حتى انتهاء "يوم الغفران" الاثنين.

وأضاف أن الإجراء يعطل حياة أكثر من 2500 فلسطيني في الأحياء المشمولة، إذ يمنعون من التنقل أو فتح متاجرهم أو التوجه إلى أعمالهم ومدارسهم.

وتخضع مدينة الخليل خلال الأعياد اليهودية لإجراءات مشددة يفرضها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمسجد الإبراهيمي، الذي قسمته إسرائيل عام 1994، عقب المجزرة التي شهدها، بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين.

وبموجب اتفاق الخليل الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ضمن الترتيبات المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو، قسمت المدينة إلى منطقتين: "H1" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، و"H2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتشكل منطقة "H1" نحو 80 بالمئة من مساحة المدينة، ويقطنها معظم السكان الفلسطينيين، فيما تضم منطقة "H2" البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي ومناطق سكن المستوطنين الإسرائيليين.

ويعد "يوم كيبور" أو "يوم الغفران" أحد أبرز المناسبات الدينية لدى اليهود، ويتميز بالصيام والصلوات والتوقف عن العديد من الأنشطة اليومية.

وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر الجاري، وتتواصل مع "يوم الغفران"، ثم عيد العرش بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر، وصولا إلى "ختمة التوراة" في 3 أكتوبر.