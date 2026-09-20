وزير الداخلية السعودي يدشن منصة «مرقب» لحماية المنشآت الحيوية

دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي "مرقب"، وذلك خلال زيارته لمقرها للوقوف على سير العمل فيها.

وتقدم المنصة الموحدة 123 خدمة مؤتمتة، تتكامل مع أكثر من 30 جهة ومنشأة، بهدف توحيد الخدمات الرقمية والإجراءات التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الجاهزية والحوكمة، بما يحمي المنشآت الحيوية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاحد

في سياق متصل، يمثّل المركز منصة وطنية متكاملة لمتابعة أكثر من 73 مركز عمليات في مختلف مناطق المملكة، وتبادل المعلومات والبلاغات فوراً، مع توفير صورة تشغيلية موحدة، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويسرع الاستجابة للحوادث والطوارئ، ويدعم اتخاذ القرار، ويرفع مستوى الجاهزية واستمرارية الأعمال.