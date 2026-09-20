يهود ألمانيا يعربون عن قلقهم حيال فوز اليسار في انتخابات ولاية برلين

أعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن قلقه إزاء الفوز المتوقع لحزب اليسار في انتخابات برلمان ولاية برلين التي جرت اليوم الأحد.

وقال رئيس المجلس المركزي، يوزف شوستر، إن الحزب لفت الأنظار مرارًا خلال حملته الانتخابية بسبب تجاوزات اعتبرها معادية للسامية. وأضاف أن "فوز حزب طُلب علنًا على منصاته الانتخابية موت أشخاص، يثير في نفسي قلقًا بالغًا".

وأوضح شوستر في هذا الصدد أنه جرى الدعوة في الحملة الانتخابية لليسار إلى قتل جنود إسرائيليين وإلى "الانتفاضة"، وتابع أن بعض الحاضرين رقصوا على وقع هذه الدعوات.

ودعا شوستر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى عدم المساعدة في وصول حزب اليسار إلى مبنى البلدية الحمراء في برلين. وقال: "لم يعد لحزب اليسار أي مصداقية على الإطلاق في مكافحة كراهية اليهود، التي يتسامح معها هذا الحزب داخل صفوفه ويترك لها المجال دون قيود"."

تجدر الإشارة إلى أن حزب اليسار تصدر بجدارة الانتخابات البرلمانية بولاية برلين، وذلك وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز التي قامت بها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني.

وبحسب هذه التقديرات، حصل حزب اليسار على نسبة تتراوح بين 8ر24% و8ر25% مقابل 2ر12% كان حصل عليها في الانتخابات المعادة عام 2023. وجاء في المركز الثاني الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس على المستوى الاتحادي) حيث على 20%، مقابل 2ر28% كان حصل عليها في الانتخابات التي جرت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.