حسام حسن يشارك في ندوة كاف لتطوير كرة القدم بكاب فيردي

يشارك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ندوة تطوير كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في كاب فيردي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وأعلن "كاف" إقامة الندوة تحت قيادة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبمشاركة واسعة من مسؤولي كرة القدم في القارة، حيث تجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54 في "كاف"، إلى جانب رؤساء الاتحادات الإقليمية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ومدربي المنتخبات الوطنية، وعدد من الخبراء الدوليين.

وتتركز أعمال الندوة حول محورين رئيسيين، يتمثل الأول في بحث سبل تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز استدامتها، بينما يتناول المحور الثاني تحليل أداء المنتخبات الإفريقية العشرة المشاركة في كأس العالم 2026، بهدف الاستفادة من التجربة والاستعداد بصورة أفضل للنسخة المقبلة من المونديال عام 2030.

ووجه موتسيبي الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء ورؤساء الاتحادات الإقليمية وأعضاء اللجنة التنفيذية، لمناقشة الاستراتيجية المستمرة لتطوير كرة القدم الإفريقية، والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، إلى جانب العمل على الارتقاء بمسابقات "كاف" وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.

ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل أهمية الحدث الذي يجمع نخبة من مسؤولي ومدربي كرة القدم في القارة.

كما تستضيف الندوة مدربي المنتخبات الإفريقية العشرة المشاركة في كأس العالم 2026، بالإضافة إلى عدد من أبرز مدربي المنتخبات الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي، إلى جانب مجموعة من أبرز خبراء كرة القدم على مستوى العالم.

ويشارك كذلك أرسين فينجر، رئيس مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـ"فيفا"، ضمن الخبراء المشاركين في فعاليات الندوة، التي تستهدف تبادل الخبرات والأفكار حول مستقبل كرة القدم الإفريقية وسبل تطويرها خلال السنوات المقبلة.