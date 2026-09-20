 خلال اليوم الأول.. الإسكان: 2122 حجزا مبدئيا لوحدات الإيجار التمليكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال اليوم الأول.. الإسكان: 2122 حجزا مبدئيا لوحدات الإيجار التمليكي

محمد علاء
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 10:07 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 10:07 م

أعلنت وزارة الإسكان تسجيل 75861 مواطنًا على بوابة «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اليوم الأول لفتح باب التقديم.

وأكدت وزارة الإسكان رصد إقبال كبير على الطرح، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المسجلين على موقع «مسكن» بالهوية الرقمية بلغ نحو 71760 مواطنًا.

2122 حجزًا مبدئيًا

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن الحجوزات المبدئية سجلت نحو 2122 حجزًا، بينما بلغت الحجوزات المدفوعة نحو 564 حجزًا.

ويستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» من هنا من 20 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط، ويشترط للتقديم إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» من هنا.

5000 وحدة جاهزة للتسليم

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بمساحات متنوعة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل الطرح 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات.

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