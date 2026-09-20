زعيم البديل ينتقد تمسك ميرتس بمنصبه ويطالبه بالاستقالة بعد هزيمة حزبه

انتقد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" تينو شروبالا تصريح المستشار الألماني ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بشأن اعتزامه الإصلاحات التي بدأتها حكومته حتى بعد النتائج السيئة التي سجلها الحزب المسيحي في انتخابات ولايتي برلين وميكلنبورج-فوربومرن اليوم الأحد.

وقال شروبالا للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني مساء اليوم إن التصريح "كان هزيلًا للغاية بالفعل".

وأضاف شروبالا أن ميرتس "أعلن عن استمرار الوضع على ما هو عليه، بدلًا من أن يتحمل العواقب أخيرًا ويستقيل".

وكان ميرتس قد أوضح في تصريح أدلى به في برلين أنه يعتزم البقاء في منصبه، رغم نتائج حزبه السيئة، ومواصلة مسار الإصلاح الذي تنتهجه حكومته الائتلافية المؤلفة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من إعلان التقديرات الأولية التي بثتها القناة الأولى والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني بشأن انتخابات برلماني الولايتين، قال ميرتس في مقر الحزب المسيحي بالعاصمة برلين: "هذه الإصلاحات هي الوسيلة لمواجهة السم الاستبدادي الذي يتغلغل بشكل متزايد في مجتمعنا، مستفيدًا من الانبهار بالنزعة الاستبدادية".

وأضاف ميرتس أن "ما يتعين القيام به الآن يتطلب الشجاعة والثبات والصبر"، وأردف: "وسأتحلى بهذه الصفات بصفتي رئيسًا للحزب المسيحي، وقبل كل شيء بصفتي مستشارًا اتحاديًا لبلادنا". وأوضح أن التغييرات ستقترن بالنسبة إلى كثيرين أيضًا بأعباء وأوجه جديدة من عدم اليقين.