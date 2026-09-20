استطلاعات الخروج: حزب البديل يتصدر انتخابات ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية في التلفزيون الألماني، بناءً على استطلاع أُجري بين الناخبين بعد خروجهم من مقار الاقتراع في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية، عن تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" للانتخابات البرلمانية التي جرت في هذه الولاية اليوم الأحد متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما يكافح فرع حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي للحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

ووفقا لهذه التوقعات، حصل "البديل" على ما يتراوح بين 37% و38% مقابل 7ر16% كان حصل عليها في الانتخابات السابقة التي جرت في 2021. وجاء الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل حيث حصل على ما يتراوح بين 5ر35% و5ر36% (مقابل 6ر39% في 2021).

وأفادت التوقعات بأن الحزب المسيحي سجل أسوأ نتيجة له على مستوى ألمانيا حيث حصل على ما يتراوح بين 5% و5ر5%، ما يعني أنه كان يمكن ألا يحصل على النسبة المؤهلة للتمثيل البرلماني وذلك لأول مرة في تاريخه، وكان الحزب المسيحي حصل على 3ر13% في 2021.

وحصل اليسار على ما يتراوح بين 6% و5ر7% (مقابل 9ر9% في 2021)، وحصل الخضر على 5ر5% (مقابل 3ر6% في 2021). وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على ما يتراوح بين 8ر4% و5%، وحصل الحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 1% و2ر1% (مقابل 8ر5% في 2021) ما يعني خروجه من برلمان الولاية.