استطلاعات الخروج: حزب اليسار يتصدر انتخابات ولاية برلين الألمانية

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية في التلفزيون الألماني، بناءً على استطلاع أُجري بين الناخبين بعد خروجهم من مقار الاقتراع في ولاية برلين، عن تصدر حزب اليسار للانتخابات البرلمانية التي جرت في هذه الولاية اليوم الأحد متقدما على فرع حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي.

وبحسب هذه التوقعات، حصل حزب اليسار على نسبة تتراوح بين 5ر24% و26% مقابل 2ر12% كان حصل عليها في الانتخابات المعادة عام 2023. وحصل الحزب المسيحي على 20%، مقابل 2ر28% كان حصل عليها في الانتخابات التي جرت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وحصل الخضر على نسبة تتراوح بين 15% و5ر15% (مقابل 4ر18% في 2023)، وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على نسبة تتراوح بين 5ر13% و16% (مقابل 1ر9% في 2023).

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 12% (مقابل 4ر18% في 2023)، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على 5% ما يعني أنه سيتمكن من دخول برلمان الولاية.