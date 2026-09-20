عودة قراءات مؤشر معايير تلوث الهواء في سنغافورة إلى النطاق المعتدل

عادت جودة الهواء في أنحاء سنغافورة إلى مستويات معتدلة مساء اليوم الأحد، بعدما خرجت قراءة مؤشر معايير تلوث الهواء لمدة 24 ساعة في المنطقة الوسطى من الجزيرة من نطاق "غير الصحي" بحلول الساعة السابعة مساء.

وبلغت قراءة مؤشر معايير تلوث الهواء في تلك المنطقة 100 عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى ، بانخفاض من 120 عند الساعة العاشرة صباحا، لتنضم بذلك إلى المنطقتين الشرقية والغربية ضمن النطاق المعتدل، بعدما انخفضت القراءات في المنطقتين الأخيرتين إلى أقل من 101 في وقت سابق اليوم. وانخفضت قراءة مؤشر مؤشر معايير تلوث الهواء في المنطقة الغربية إلى 92 عند الساعة السابعة مساء، بعدما بلغت ذروتها عند 106 في الساعة العاشرة صباحا اليوم الأحد.

وفي المنطقة الشرقية، تراجعت القراءة إلى 79 عند الساعة السابعة مساء، بعدما دخلت نطاق "غير الصحي" في وقت سابق اليوم، عند الساعة الثالثة صباحا، مسجلة 102، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وتعتبر جودة الهواء غير صحية عندما يتراوح مؤشر معايير تلوث الهواء خلال 24 ساعة بين 101 و200، وخلال هذه الفترة توصي الوكالة الوطنية للبيئة الجمهور، كحد أدنى، بتقليل الأنشطة في الهواء الطلق. وعندما تكون قراءات مؤشر بين 51 و100 فإنها تعتبر معتدلة، بينما تصنف القيم من 0 إلى 50 ضمن نطاق "جيدة".