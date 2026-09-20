ذكر اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن القيادة المصرية حذّرت كثيرًا من المخططات الإسرائيلية في فلسطين، وأنها ستمتد إلى دول المنطقة، خصوصًا في 2011 وبعدما حدث في أكتوبر 2023.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إلى رفض مصر تهجير الفلسطينين رُغم مساعي الاحتلال، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة التي حافظت على حدودها وأراضيها من التدخلات الإسرائيلية.

وأرجع أسباب حفاظ القاهرة على حدودها إلى وعي وحكمة القيادة السياسية، وقوة الجيش المصري، بالإضافة إلى دعم الشعب الواعي بالمخططات الإسرائلية لقياداته.

وأكمل: «المشكلة بين الإسرائيلين والفلسطينين طالت الإيرانين، وجنوب لبنان، واليمن، العراق، وسوريا، ومجموعة دول الخليج، ومصر التي كانت تُنادي بهذا هي الوحيدة التي نأت بنفسها وحافظت على شعبها وأراضيها».

واستشهد بسيطرة الاحتلال على نحو 75% من قطاع غزة ومحاولاته تهجير الفلسطينيين خارجه، بالإضافة إلى تسليح المستوطينين اليهود في الضفة الغربية بهدف طرد سكّانها والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم، وتهجيرهم من القرى، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من العاصمة اللبناينة بيروت بعدما تجاوز نهر الليطاني الواقع جنوب لبنان، بالإضافة إلى إشعال صراع داخلي في اليمن، بجانب ما يحدث في السودان وليبيا.