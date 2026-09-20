قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق نفّذ حملات للكشف عن تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن هذه الحملات تُنفذ بالتعاون بين الصندوق وعدد من الجهات المعنية وتشمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم.

وتابع أن هذه الحملات تُنفذ في المدارس بصورة مفاجئة، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية المُتخذة ضد المتعاطين، وتتضمن الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، والتنسيق مع وزارة التعليم لفصل المتعاطي إذا كان أحد عمّال المدرسة.

وأشار إلى أن هذه الحملات تمتد لتشمل السائقين الذين يتعاقد معهم أولياء الأمور لنقل الطلاب، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، ولافتًا إلى المبادرة التي أطلقها الصندوق للإبلاغ عن أي اشتباه في تعاطيهم عبر الاتصال بالخط الساخن 16439.

ونوّه إلى الأنشطة التوعوية التي يُنفذها الصندوق بالتزامن مع هذه حملات الكشف، ومنها حملة « المخدرات مش هتضيعك لوحدك» بهدف توعية السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في هذا الشأن.

وأضاف أن الصندوق رصد 3 حالات ثبت تعاطيهم لمخدري الحشيش والهروين، من أصل 519 سائقًا خضعوا للفحص، وتمت إحالتهم للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

ولفت وهبة إلى بعض العلامات التي تُشير إلى التعاطي، وتتضمن التحدث بأسلوب غير لائق، والقيادة بسرعة أو ببطئ شديد، إحمرار العيون، وغيرها.

وذكر وهبة أن هذه الحملات تمتد لتشمل السائقين على الطرق السريعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارتي المرور ومكافحة المخدرات، بهدف إيجاد بيئة عمل خالية من التعاطي.