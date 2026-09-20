علي الدين هلال: العالم يعيش حالة من اللايقين وجميع البدائل تظل مفتوحة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يشهد حاليا حالة من اللايقين، في ظل تلاحق الأحداث وتسارعها وتعقيد الملفات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن كل تطور أصبح يعقبه تطور آخر بصورة متسارعة.

وأوضح "هلال" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن ملفي باب المندب ومضيق هرمز يتسمان بدرجة كبيرة من التعقيد، لتداخل العديد من العوامل، من بينها سلاسل الإمداد، والقوى العظمى، والمليشيات، والصراعات الإقليمية، وهو ما أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن مسارات الأحداث المقبلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن حالة اللايقين تعني أن جميع البدائل تظل مفتوحة، خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بتحركات الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الأطراف قد تدخل في مفاوضات، بينما تظل الخيارات الأخرى قائمة في الوقت نفسه.

وأشار إلى عدد من التطورات التي تعكس سرعة الأحداث في المنطقة، من بينها الانهيار السريع للقوات الحكومية على طول الساحل الغربي، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة على المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه التطورات تؤكد صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث، قائلا: "فشلنا في توقع الأحداث".

وعلى الصعيد المصري، أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى عدد من التحركات المهمة، من بينها زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، ومشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة بريكس، إلى جانب زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.

كما لفت إلى إقرار الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المشروع النووي المصري، معتبرا أن هذه التطورات تأتي في إطار التحركات المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.