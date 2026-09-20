كورال أنا مصري يتألق في ثاني ليالي شارع الفن بكورنيش النيل في قنا

شهد كورنيش النيل بمدينة قنا، ثاني ليالي مبادرة «شارع الفن»، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة»، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وتضمنت فعاليات الليلة، عروضا فنية غنائية وموسيقية قدمها كورال جمعية «أنا مصري»، بمشاركة مجموعة من شباب وفتيات الجمعية، إذ قدموا باقة متنوعة من الفقرات الفنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وأبرزت مواهب المشاركين وقدرتهم على تقديم ألوان متنوعة من الغناء والموسيقى.

وشهدت الفعاليات حضور محمود عبدالوهاب رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وجيهان رمزي مدير قصر ثقافة قنا، والدكتور مصطفى بتيتي المدير التنفيذي لجمعية «أنا مصري».

وأطلقت وزارة الثقافة، مبادرة «شارع الفن» في محافظات الإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ وبني سويف والإسماعيلية والمنيا، بعد نجاحها في القاهرة.

وتعد قنا ثامن محافظة تشهد أنشطة المبادرة، التي تستهدف إتاحة الأنشطة والعروض الفنية في الأماكن المفتوحة والوصول بها إلى الجمهور، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في الحياة اليومية للمواطنين.