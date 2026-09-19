إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حركة حماس خلال غارة جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل قيادي في حركة حماس، خلال غارة نفذها قبل يومين في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش، في بيان، أنه شن غارة في منطقة خان يونس، ما أدى إلى اغتيال محمد سليمان بيوق، القائد في الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

وأضاف البيان أن بيوق شارك في هجمات 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه عمل خلال الحرب، بما في ذلك الفترة الأخيرة، على زرع عبوات ناسفة في أنحاء قطاع غزة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

كما اعتبر الجيش أن بيوق «خطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش ومدنيين إسرائيليين، وسعى إلى تنفيذها، كما عمل على إعادة تأهيل قدرات حماس والاستعداد لاستئناف عملياتها»، وهو ما وصفه الجيش بأنه «انتهاك لوقف إطلاق النار».