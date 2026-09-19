السفير البرتغالي لدى إسلام آباد: 50 ألف باكستاني يعيشون في بلادنا و600 طالب يدرسون بها

سلط السفير البرتغالي لدى باكستان باولو ميجيل جيديس دومينجيس، الضوء على مجالات رئيسية لتعزيز التعاون بين باكستان والبرتغال، مشيرا إلى السياحة والتعليم والثقافة والتجارة والروابط الشعبية باعتبارها محركات رئيسية للعلاقات المستقبلية.

وأشار السفير البرتغالي، إلى أن نحو 50 ألف باكستاني يعيشون في البرتغال، فضلا عن وجود أكثر من 600 طالب باكستانی يدرسون هناك، مما يعكس تنامي الروابط بين البلدين.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، قال السفير باولو، إن باكستان والبرتغال تمتلكان تقاليد ثقافية عريقة وتراثاً تاريخياً ومناظر طبيعية متنوعة، إلا أن التبادل السياحي لا يزال دون إمكانياته الكاملة.

وأوضح أنه ينبغي على البلدين الجمع بين منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران والوكالات السياحية لرفع مستوى الوعي بالفرص السياحية، مشدداً أيضاً على أهمية المنصات الرقمية والأنشطة الثقافية في الترويج للقطاع السياحي.

وفي حديثه عن قطاع السياحة في باكستان، أكد السفير، أن البلاد تتمتع بإمكانيات هائلة، لا سيما في مناطقها الشمالية.

وأضاف أن البرتغال يمكنها مشاركة خبراتها في مجال تطوير السياحة، والترويج للوجهات، وتدريب العاملين في قطاع الضيافة.