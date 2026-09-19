وزير الخارجية الفرنسي: باريس تؤيد حل الدولتين وتدعو إلى انتخابات فلسطينية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تواصل دعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا إلى إجراء انتخابات فلسطينية باعتبارها أساسًا لتجديد شرعية القيادة الفلسطينية.

وفي مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أشار بارو إلى أن 142 دولة صوتت قبل عام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح «إعلان نيويورك» بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن الإعلان أدان هجمات 7 أكتوبر 2025، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع «الرهائن»، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وتسليم أسلحتها، إلى جانب فتح مسار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بارو إن فرنسا اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، وقررت حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوات لا تهدف إلى معاقبة إسرائيل أو فرض حل سياسي، وإنما تأتي في إطار دعم السلام والاستقرار الإقليميين.

وحذر الوزير الفرنسي من أن استمرار الوضع الحالي يهدد أمن المنطقة، مشددًا على أن تحقيق السلام يتطلب تغيير المسار، إلى جانب التزام الفلسطينيين بـ«نبذ العنف» وإجراء إصلاحات سياسية.

وأشار بارو إلى إعلان السلطة الفلسطينية تنظيم انتخابات محلية في 28 نوفمبر، وانتخابات رئاسية خلال الربع الأول من عام 2027، قائلًا: «لن يُسمح لأي مرشح بالمشاركة في الانتخابات ما لم يتعهد بالمبادئ الأساسية لحل الدولتين».

واعتبر أن الانتخابات تمثل الوسيلة الأساسية لتجديد الشرعية وتعزيز المساءلة السياسية.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية الفلسطينية، مؤكدًا أن فرنسا ستعمل مع شركائها الأوروبيين لاتخاذ خطوات عملية للمساعدة في إنجاحها.