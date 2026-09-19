قائد القيادة المركزية الأمريكية: الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز تصل لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، إن شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، في مؤشر على أن جهود الحماية البحرية الأمريكية وعمليات إزالة الألغام "تؤتي ثمارها"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر كوبر في رسالة مصورة اليوم السبت: "من الواضح أن الزخم يتزايد". وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق أصبحت خالية من الألغام، وأن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي نقلوا عبره أكثر من مليار برميل من النفط الخام "خلال الشهرين الماضيين".

وتأتي تصريحات كوبر في أعقاب تفاقم الضغوط العالمية على إمدادات النفط والمنتجات البترولية منذ الصيف، مدفوعة جزئيا بهجمات بطائرات مسيرة مرتبطة بالحرب مع إيران، أدت إلى توقف عمل خط أنابيب سعودي يعمل كبديل للمضيق.

وتؤكد إيران أنها أغلقت المضيق، فيما تعثرت المفاوضات الإقليمية بشأن مسارات الشحن المتفق عليها.

وأصدرت السلطات السعودية إنذارين مبكرين من غارة جوية في العاصمة الرياض صباح اليوم، وهما أول إنذارين من نوعهما في العاصمة منذ ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في مارس وأبريل. وقال الدفاع المدني السعودي إن الخطر زال بعد وقت قصير في كلتا الحالتين.