برايتون يرسخ عقدة حامل اللقب بثلاثية أرسنال

رسخ فريق برايتون عقدة خاصة على ملعبه، لحاملي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وحقق برايتون فوزا عريضا على أرسنال بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون السقوط الأول للفريق اللندني حامل لقب البريميرليج.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك" فإن هذه هي المرة الثالثة تواليا التي يتمكن فيها برايتون على ملعبه من قهر حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وسبق أن فعل الفريق السماوي، نفس الشيء ضد مانشستر سيتي وذلك في موسم 2024-2025، وضد ليفربول في موسم 2025-2026، وأخيرا يتكرر الأمر مع أرسنال.

ويعيش برايتون فترة مميزة في الموسم الحالي، فإلى جانب فوزه الكبير على أرسنال، فقد أطاح بمانشستر يونايتد مؤخرا من الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما حول تأخره أمامه بهدفين إلى الفوز بثلاثية.