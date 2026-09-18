كشف النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن تفاصيل أزمة استبعاد 85 طالبا متقدما للالتحاق بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، بسبب قرار مفاجئ بتخفيض أعداد المقبولين.

وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إن كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية استقبلت العام الماضي 600 طالب وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الجامعة بدأت هذا العام أيضا على أساس قبول 600 طالب، وفتحت أبوابها واستقبلت الطلاب بناء على شروط القواعد والمجموع.

وأضاف أن "المفاجأة" كانت بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتحديد عدد القبول بـ 300 طالب فقط بدلا من 600، موضحا أن الجامعة حصلت على مصروفات من 385 طالبا من أصحاب المجاميع المرتفعة التي تتراوح بين 88% إلى 91%.

ولفت إلى تواصله مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي الذي أوضح أن مستشفى جامعة بورسعيد "غير مهيأة" لاستقبال هذا العدد الكبير، موضحا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يقضي بعدم قبول طلاب في كليات الطب إلا بجاهزية المستشفى.

وأشار إلى إبلاغه وزير التعليم العالي بقرب تجهيز المستشفى، لافتا إلى تقديمه طلب إحاطة سابق في البرلمان بحضور وزراء التعليم العالي والصحة والمالية لمناقشة وضع المستشفى، وهناك خطوات اتُخذت بالتنسيق بهذا الشأن.

وأكد "استيفاء المستشفى الشروط المطلوبة"، لافتا إلى أن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أبلغه بقدوم لجنة الأسبوع المقبل لمنح المستشفى الاعتماد بـ "نسبة كبيرة".

وشدد أن الطلاب "ليس لهم ذنب" في هذه الإجراءات، لافتا إلى تحسن وضع المستشفى وافتتاح وحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة وحضانات الأطفال، منوها أن هناك 85 طالبا دفعوا الرسوم لجامعة بورسعيد الأهلية ولم يتقدموا في أي مكان آخر، ليفاجؤوا بطلب الجامعة منهم استرداد أموالهم بعد قبول 300 طالب.

ونوه إلى أن الجامعات المناظرة بدأت في إغلاق أبواب القبول، منوها أن هؤلاء الطلاب حُرموا من فرصة البحث عن خيارات بديلة في جامعات أخرى مثل جامعة قناة السويس الأهلية بسبب توقيت صدور القرار.