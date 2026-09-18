متحدث الأوبرا يكشف تفاصيل الدورة الـ 34 لمهرجان الموسيقى العربية: تخفيض الموازنة لن يؤثر على المستوى

قال محمد منير، المتحدث باسم دار الأوبرا، إن مصر تصدر الفن والثقافة للعالم أجمع وتمتلك ثروة بشرية عظيمة من الفنانين، مؤكدا أن مصر لا تزال على قمة الفن والموسيقى والثقافة في العالم.

وكشف خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عن آخر استعدادات مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدا أن المهرجان قائم في موعده من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، ويُعد جزءا أصيلا من قوة مصر الناعمة ومن النشاط الفني لدار الأوبرا المصرية.

وأضاف أن جمع ملامح المهرجان انتهت تقريبا بفضل اللجان الفنية والعلمية التي تعمل بشكل يومي حتى الساعة الواحدة والثانية صباحا بمقر الأوبرا، مؤكدا أن المهرجان يعد من أعرق المهرجانات في الوطن العربي الذي ينتظره الجمهور سنويا من كل الأنحاء.

وبشأن التخوفات هذا العام من تخفيض الموازنة وتأثيرها على الفعاليات، أوضح أن التحديات تقابل أي عمل فني، ولكن المهرجان سيظل "محتفظا بقيمته وفنانيه الكبار وضيوفه العرب".

ولفت إلى أن فكرة تخفيض الموازنة تتعلق بإجراءات "لوجستية" وميزانيات، لكنها "لا يمكن أن تؤثر على مستوى العرض بفضل وجود الفنانين الكبار".

ونوه إلى الانتهاء من البرنامج الفني وتفاصيل المهرجان قبل بدايته بـ 40 يوما للمرة الأولى هذا العام، موضحا أن عدد الفنانين "كبير جدًا" سواء من المصريين أو العرب أو أبناء دار الأوبرا المصرية الذين سيشاركون يوميا.

وحول أزمة مستحقات الفرق الفنية، لفت إلى أن الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية الذي تولى المسئولية منذ حوالي شهرين، وضع تحسين أوضاع الفنانين على رأس أولوياته لكونه فنانا متفهما لمطالب زملائه.

وأكد أن تسوية المستحقات المالية "حق طبيعي" وجرى التعامل معها كملف هام وليس مجرد مشكلة، مشيرا إلى الانتهاء منها وكل المستحقات "ستنزل لكل الناس" على حساباتهم البنكية.

وأشار إلى أن التحضيرات النهائية للمهرجان وصلت للمراحل الأخيرة، لافتا إلى الإعلان عن المؤتمر الصحفي خلال أيام لكشف كل التفاصيل حول المهرجان.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، بتنظيم دار الأوبرا المصرية.