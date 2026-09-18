وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بعد التتويج بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، ومنتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية «Air Badminton»، بعد التتويج بلقب منافسات الفرق «Team Relay» ببطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والتي أقيمت بمدينة عنتيبي الأوغندية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وتمكن المنتخب المصري من الاحتفاظ باللقب بعد تصدر المجموعة الثانية بالفوز على رواندا 60-15 وبوروندي 60-13، ثم تخطي بوركينا فاسو في نصف النهائي بنتيجة 60-32.

وفي النهائي، حسم الفراعنة اللقب بعد الفوز على بنين بنتيجة 60-57، ليحتفظوا بالبطولة التي توجوا بها للمرة الأولى في نسخة 2025.

وأشاد جوهر نبيل بأداء لاعبي المنتخب وحرصهم على الحفاظ على اللقب، مشيرًا إلى أن استمرار الإنجازات الرياضية المصرية يعكس تطور الرياضة المصرية، ويدعم جهود الوزارة في رعاية الأبطال وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من التتويجات.

وأقيمت منافسات البطولة في «أيرو بيتش» بمدينة عنتيبي، على ضفاف بحيرة فيكتوريا، بمشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية.

وضمت بعثة منتخب مصر: علي أشرف، عبد الرحمن مجدي، يوسف محمد، أحمد صلاح الدين، معاذ هشام، ندى شريف محمد، ريم حسين، نور محمد، جنة فخر، وندى إيهاب، فيما يقود المنتخب فنيًا منير فايز مديرًا فنيًا، ويعاونه أمير أحمد فؤاد مدربًا عامًا.