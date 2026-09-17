مسئول بالإسعاف: لدينا 3249 سيارة مجهزة من طرازات مختلفة

قال الدكتور أمير حمدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف، إن أسطول الهيئة يضم 3249 سيارة إسعاف من طرازات مختلفة، جرى تجهيزها وفقًا لطبيعة الاحتياجات وتنوع أحجام الشوارع والمناطق داخل مصر.

وأضاف "حمدي" عبر برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الهيئة تمتلك سيارات مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، وكوحدات حضانات متنقلة لنقل ورعاية المبتسرين، وسيارات دفع رباعي للتعامل مع المناطق الصحراوية والجبلية.

وتابع أن الأسطول يضم كذلك سيارات ذاتية التعقيم، تستخدم في بعض الحالات التي قد تتضمن أمراضًا معدية، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك أيضًا لانشات نهرية وبحرية، بعدد 11 لانشًا نهريًا موزع على مراسي تمتد من القاهرة إلى أسوان، بالإضافة إلى 6 لانشات بحرية، وبدأ تشغيل أحد اللانشات البحرية في ميناء الإسكندرية لخدمات الإسعاف، وتتمتع هذه الوحدات بمستوى تجهيز مماثل لما هو متوافر داخل سيارات الإسعاف.

واستكمل أن نسبة كبيرة من سيارات الإسعاف مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي، وقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية ومستويات السكر، بالإضافة إلى "مونيتور" لمتابعة حالة المرضى.

واستطرد أن سيارات الإسعاف تضم مختلف الأدوات التي قد يحتاج إليها المسعف للتعامل مع حالات الحوادث والطوارئ، لحين وصول المريض إلى المستشفى.

وذكر أن أسطول هيئة الإسعاف المصرية يُعد ضمن أكبر 5 أساطيل حكومية على مستوى العالم من حيث الأعداد والتجهيزات والإمكانيات، مضيفًا أن هيئة الإسعاف مركز معتمد من جمعية القلب الأمريكية، فلديها كوادر مؤهلة للتعامل مع حالات الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم، كما أن عددًا كبيرًا من المسعفين بالهيئة حاصلون على دبلوم مهني من مجلس التدريب المصري.