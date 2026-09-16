 وزير العمل يتابع فيديو استغاثة فتاة من ظروف عمل غير مناسبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير العمل يتابع فيديو استغاثة فتاة من ظروف عمل غير مناسبة

أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:39 ص

تابع حسن رداد وزير العمل، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن فيديو لفتاة تستغيث من ظروف عمل غير مناسبة.

ووجه رداد الإدارات المختصة بالوزارة، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بسرعة فحص الفيديو والتحقق من كافة تفاصيل الواقعة.

وجاءت توجيهات الوزير في ظل عدم تضمن بعض المنشورات المتداولة هوية الفتاة أو مكان حدوث الواقعة، حيث باشرت الإدارات المختصة بالوزارة أعمال الفحص والمتابعة للتحقق من مصدر الفيديو ومكان الواقعة.

وكشفت نتائج الفحص أن الواقعة حدثت في إحدى الدول الخارجية، وليست داخل مصر، وذلك بعد متابعة ما نشرته صفحات ومواقع مختلفة بشأن الفيديو المتداول.

وأكدت وزارة العمل أن هذا التحرك يأتي في إطار حرصها على التعامل الجاد والسريع مع ما يتم تداوله من استغاثات وشكاوى تتعلق بظروف العمل، والتحقق من حقيقة كل واقعة ومصدرها ومكانها، بما يضمن التعامل معها على أساس من الدقة والمسؤولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود اختصاص الوزارة.

وأكد حسن رداد أن حماية العامل وصون كرامته وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ولائقة تمثل أولوية أساسية في منظومة العمل.

وشدد على استمرار توجيهاته بمتابعة الاستغاثات والوقائع المتداولة، وسرعة التحقق منها والتعامل معها وفقا للقانون.

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد وضع ضوابط واضحة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يعزز حماية العاملين من مخاطر العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويؤكد حق العامل في بيئة آمنة وصحية، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب الأعمال واستقرار العملية الإنتاجية.

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