نائب ترامب: لا يمكن السماح بأن تكون سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل.

وتطرق فانس إلى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في حديثه خلال مؤتمر نظمه برنامج "All-In Podcast"، مشيرا إلى أن إسرائيل شريك مهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولكن في بعض الأحيان، لا تتفق الولايات المتحدة مع إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف فانس : "أعتقد أن ترامب - أكثر من أي رئيس أمريكي آخر في السنوات الأربعين الماضية-، أظهر استعدادا فعليا للاختلاف مع بيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) عندما يشعر أن مصالح الشعب الأمريكي تختلف عن مصالح الحكومة الإسرائيلية".

ويرى فانس أن "جعل هذه العلاقة شأنها شأن كل العلاقات، قائمة على المصلحة الأمريكية هو السبيل الوحيد لإجراء حوار عقلاني في هذا الصدد".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال فانس: "لدينا العديد من العلاقات والشراكات المهمة داخل حلف الناتو، لكن هذا لا يعني أننا سنجعل سياستنا الخارجية تجاه أوروبا خاضعة تماما للحلف، تماما كما لا يمكننا السماح بأن تكون سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل".

واختتم قائلا: "سنتعاون مع الآخرين عندما يكون التعاون مناسبا، وسنختلف معهم عندما يستدعي الأمر ذلك، وسنعمل على تحقيق المصالح الأمريكية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لانتهاج سياسة خارجية عقلانية".