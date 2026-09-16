 مصطفى الفقي: توقيت زيارة ولي العهد السعودي لمصر مرتبط بالظروف الراهنة بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى الفقي: توقيت زيارة ولي العهد السعودي لمصر مرتبط بالظروف الراهنة بالمنطقة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 12:00 ص

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن توقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر مرتبط بالظروف الراهنة في المنطقة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن البيان الرسمي الصادر عن المباحثات تضمن تأكيدًا على أهمية التضامن والتكاتف العربي كما أشار إلى الأوضاع في مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وأوضح أن البحر الأحمر يتعرض لعمليات قرصنة كبيرة وبالتالي ستكون مصر والسعودية مسئولتان عن أمن هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الزيارة قد يكون لها هذا المعنى التنسيقي.

ولفت إلى أن هذه المعطيات يتم استنتاجها ولا تكون من معلومات محددة، موضحًا أنّ المباحثات تشهد كذلك محاولات الاتفاق على بعض المشروعات الاستثمارية الخاصة بمصر وذلك في الشق الاقتصادي للعلاقات.

ونوه إلى أن السعودية تدرك أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أنه في ظل في التطورات الإقليمية لا يمكن لأحد فعل شيء، لا سيما أن الاضطرابات تسود كل مكان في المنطقة.

وتابع: «الأمير محمد أدرك أن المصريين يعانون اقتصاديًّا.. هذا لا يعني أنه جاء في زيارة خيرات أو عمل خيري لكن الأمر المؤكد أنه يدرك أهمية الوقوف بجانب مصر».

ولفت الفقي، إلى أن مصر تدرك من جانبها صعوبة الموقف في المملكة العربية السعودية.

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