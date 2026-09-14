كشف مطرب الراب ويجز، عن كواليس زواجه من المديرة الإبداعية العراقية نور العزاوي، والتي تعمل في مجال الأزياء والتصوير.

وقال خلال برامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC"إن أول لقاء جمعه بزوجته كان خلال جلسة تصوير، مشيرا إلى نشوب "خناقة" بينهما في البداية، قبل أن يرغب في رؤيتها مجددًا، وتبدأ بينهما مرحلة من العمل المشترك امتدت على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أنها عراقية ودرست الفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية، موضحا أنها كانت السبب في تميز خياراته في الأزياء خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن اختيار ملابسه يخضع لمشاركة جماعية وحق لكل فريق العمل في إبداء رأيه قبل الصعود على المسرح، مشيرا إلى أن زوجته الشخص الأهم لاستطلاع رأيها في هذا الشأن منذ فترة ما قبل الزواج.

وشدد أن بعد الزواج لم يعد يحمل "همّ اللبس تمامًا" أو كل ما له علاقة بالأزياء، لافتا في الوقت ذاته إلى حفاظه منذ صغره على فلسفة خاصة في عدم تفضيل "الظهور بملابس عادية" عند مشاركته في الحفلات الغنائية، بينما يحرص على ارتداء أكثر الملابس بساطة عند الخروج برفقة أصدقائه، خاصة أن لكل مظهر مناسبته المحددة.

وبشأن ما يلاحظه الجمهور من وجود انتماء لنمط مظهر معين في الزي يرتبط بجذوره في الإسكندرية أو بالتأثير العراقي لزوجته، أوضح أن جذور عائلته تنقسم بين محافظتي الأقصر وسوهاج، بالإضافة إلى الإسكندرية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بالزي التقليدي المصري الذي قلّ استخدامه واقتصر على مناطق ومحافظات معينة في الوقت الحالي، مثل ارتداء الجلباب الصعيدي الذي ارتداه في إحدى حفلاته الغنائية بدولة ليبيا.