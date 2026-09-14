مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة في سمالوط بالمنيا

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث سير ناحية قرية 3 بمركز سمالوط غرب في المنيا، بعدما صدمته سيارة ربع نقل، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد العشيري، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بمصرع شخص يدعى سامي ذكريا يوسف، 38 سنة، ويقيم بعزبة الأسيوطي التابعة لقرية 3، حيث كان يستقل «حمارة» وصدمته سيارة بمدق طريق البترول بالصحراوي الغربي.

تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وجرى ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان، والذي كشف في تقريره أن سبب الوفاة نزيف بالمخ إثر تصادم الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ما لم تفد تحريات المباحث بغير ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمود حمزة، رئيس النيابة، والتي قررت التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، بحسب ما أظهرته تحريات مباحث المركز التي أجراها الرائد محمد أبو ضيف، معاون مباحث المركز، وكذلك ما أكده تقرير مناظرة الجثمان بمعرفة مفتش الصحة.