السكك الحديدية تطلق فيلما حول إعداد وتجهيز القطارات قبل وبعد الرحلات

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مادة فيلمية توعوية ترصد منظومة العمل المتكاملة التي يتم تنفيذها يوميًا لإعداد وتجهيز القطارات قبل انطلاقها، وما يتم من أعمال فنية وصيانة وتجهيز عقب انتهاء كل رحلة؛ بما يضمن استمرار تقديم خدمة آمنة ومنتظمة وعالية الجودة لملايين الركاب، في إطار خطة وزارة النقل للارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

واستعرضت الهيئة، من خلال الفيديو الذي نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، حجم الجهود التي تبذلها على مدار الساعة داخل الورش والأحواش ونقاط الخدمة المختلفة، حيث تقطع قطارات السكك الحديدية آلاف الكيلومترات يوميًا على امتداد الشبكة، ناقلة ملايين الركاب إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه فور انتهاء الرحلة تبدأ مرحلة جديدة من العمل تشمل أعمال النظافة والتعقيم، وإصلاح التلفيات، واستبدال الزجاج المكسور والمقاعد التالفة، ومراجعة جميع الأنظمة والتجهيزات الفنية، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية، واستبدال قطع الغيار، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تضم المهندسين والفنيين والعاملين الذين يواصلون جهودهم بكفاءة وإخلاص لضمان جاهزية القطارات للرحلة التالية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وسلط الفيديو، الضوء على عدد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي المرفق داخل القطارات، والتي تتسبب في إتلاف مكونات العربات، ورفع معدلات الأعطال، وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل، فضلًا عن تأثيرها المباشر على مستوى الخدمة المقدمة للركاب وسلامة المرفق، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات والحد منها.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أن الحفاظ على قطارات السكك الحديدية ومرافقها لا يمثل مسئولية الهيئة وحدها، وإنما مسئولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون جميع المواطنين للحفاظ على ما تنفذه الدولة من استثمارات ضخمة لتطوير هذا المرفق الحيوي، وضمان استدامة كفاءته التشغيلية.

وناشدت الهيئة، جميع المواطنين المشاركة معها في نشر الوعي بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مرفق السكك الحديدية، والتعاون في الحفاظ على نظافة القطارات ومكوناتها ومرافقها، للحفاظ على الأصول العامة، واستمرار تقديم خدمات متميزة وآمنة تليق بالركاب.