وزير الخارجية السعودي: أمن المملكة أمر لا يقبل المساس

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد أن أمن المملكة أمر لا يقبل المساس، مشيرا إلى أن دول الخليج لن تقبل استهداف أراضيها تحت أي ذريعة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات له خلال مشاركة في قمة بريكس 2026 في العاصمة الهندية نيوديلهي اليوم الأحد، إن "دول مجلس التعاون الخليجي لن تقبل استهداف أراضيها ومنشآتها أيا كانت الذرائع أو المسميات"، مؤكدا أن "أمن الخليج العربي لا يستقر إلا بسيادة دوله."

وقال الوزير بن فرحان في كلمته التي بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية اليوم الاحد إن "دول الخليج تؤكد أهمية استقرار الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية."

وأضاف الوزير السعودي أن "استقرار الممرات البحرية يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية"، مؤكدا أن "أي اضطراب في الممرات البحرية ستكون له آثار تتجاوز الإقليم."

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن " التصعيد المتواصل في المنطقة يوسع نطاق المواجهة".

ويرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وفد بلاده في "قمة بريكس 2026"، التي انطلقت السبت، وتمتد ليومين، وتبحث أبرز القضايا والملفات على الساحة الدولية.