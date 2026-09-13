كوشنر: استغللنا عزلة إسرائيل بعد هجوم الدوحة للضغط نحو اتفاق في غزة

قال جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة، للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأضاف كوشنر، في مقابلة، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة «فشلت»، وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية استغلت هذه التطورات للضغط على إسرائيل ودفعها نحو اتفاق في غزة، مشيرًا إلى أن المسئولين الإسرائيليين شعروا في البداية بعدم الارتياح تجاه بعض الإجراءات التي ضغطت واشنطن لتنفيذها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد كوشنر أن النتيجة النهائية للاتفاق كانت، من وجهة نظره، إيجابية لإسرائيل ولسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل باتت راضية بدرجة كبيرة عن الاتفاق في الوقت الراهن.