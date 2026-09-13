وزير الخارجية التركي: أردوغان سيزور سوريا قريبا

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الأحد، في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح فيدان أن العلاقات مع سوريا اكتسبت زخما بشكل لافت خلال العامين الماضيين.

وقال: "من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب".

وبشأن حل تنظيم "قسد" لنفسه، شدد فيدان على أهمية أن يتمكن جميع السوريين من التعبير عن أنفسهم على أساس المواطنة المتساوية دون أن تتعرض أي معتقدات أو هويات إثنية للملاحقة.

وفيما يخص ما تم تداوله حول إلغاء تدريس اللغة التركية في سوريا، لفت فيدان إلى أن نظيره السوري أبلغهم أنه لا مشكلة في أن تكون اللغة التركية مادة اختيارية في سوريا.

وقال فيدان إن "هناك مشهد سلبي واحد في المنطقة، ففي الوقت الذي توجد فيه سوريا تبعث الأمل للعالم، هناك طرف يسعى إلى زعزعة استقرارها، وهو إسرائيل".

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب التطورات جنوبي سوريا، وتعلم أن لإسرائيل دورا في حالة عدم الاستقرار هناك.

وبيّن أن السياسات التي تتبعها إسرائيل تشكل أخطر عقبة أمام المسار الإيجابي في سوريا.

وذكر أن إسرائيل لا تستطيع حتى على سبيل الافتراض التفكير في أي سياسة أخرى "غير سياسة الدم".