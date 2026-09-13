تقارير: ميندي يعتزل اللعب الدولي

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كشفت تقارير إعلامية سنغالية عن اتخاذ إدوارد ميندي، حارس مرمى أهلي جدة السعودي، قرارًا بالاعتزال الدولي، وإنهاء مشواره مع منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع «Taggat» السنغالي، فإن ميندي حسم موقفه بالفعل، وأبلغ باتريك فييرا، المدير الفني لمنتخب السنغال، بقراره قبل إعلان قائمة أسود التيرانجا لخوض مباريات فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن الحارس البالغ من العمر 34 عامًا يعتزم الإعلان رسميًا عن قرار اعتزاله اللعب الدولي قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، ليضع بذلك حدًا لمسيرته مع المنتخب السنغالي.

وخاض ميندي 59 مباراة دولية بقميص منتخب السنغال، استقبل خلالها 34 هدفًا، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 31 مباراة.

ويملك حارس أهلي جدة سجلًا مميزًا مع المنتخب السنغالي، بعدما قاده للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2022، في البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

ولا يزال ميندي ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية بشأن مصير كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل التطورات المتعلقة بالبطولة.

ويستعد منتخب السنغال خلال فترة التوقف الدولي المقبلة لخوض مواجهتين أمام موزمبيق وإثيوبيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن تستضيف نسخة كأس الأمم الإفريقية 2027 ثلاث دول، هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.