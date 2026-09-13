تجديد حبس المتهم بالتعدي على فردي أمن إداري بسلاح أبيض داخل كمبوند بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهم بالاعتداء على فردي أمن إداري بسلاح أبيض داخل كمبوند بالتجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فردي أمن إداري بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهما، حال حمله سلاحًا أبيض، بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وذكرت الداخلية أنه بفحص الواقعة أمكن تحديد المجني عليهما، وتبين أنهما فردي أمن إداري بالتجمع السكني المشار إليه، وبسؤالهما، أفادا بتضررهما من أحد قاطني عقار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بتكرار التعدي على المارة والسكان بالسب، فضلًا عن الصياح داخل شقته.

وأضافا أنه أثناء تواجدهما بنطاق عملهما بتاريخ 24 أغسطس الماضي، فوجئا بالمشكو في حقه يتعدى عليهما بالسب والضرب، ويهددهما بإلحاق الأذى بهما ممسكًا بسلاح أبيض، بسبب عدم قيامهما بمنع الأطفال من اللهو أسفل العقار محل سكنه، بدعوى تسببهم في إزعاجه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.