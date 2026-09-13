قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران «ترغب بشدة» في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «بأي ثمن».

وأعرب خلال حديثه للصحفيين خلال زيارته لأيرلندا، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الصراع ربما ينتهي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، أو بعدها مباشرة.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ستخرج في نهاية المطاف من هذه الحرب»، مشددًا على أن «واشنطن لن توقع اتفاقًا غير مثالي مع طهران».

وفي سياق متصل، ذكر ترامب، أنه غير مهتم باللقاء المزمع بين دول الخليج وطهران، قائلًا إن «الأمر متروك لهم».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن يوم الجمعة، أن وزراء خارجية دول الخليج المطلة على المضيق من المقرر أن يجتمعوا في سلطنة عُمان يوم الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات الإيرانية-العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة في مضيق هرمز.

جدير بالذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، قالت إيران وسلطنة عُمان في بيان مشترك إنهما تبادلتا وجهات النظر حول إطار مقترح مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت في المضيق.

وفي أعقاب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قيدت طهران المرور عبر الممر المائي الإستراتيجي، بينما فرضت القوات الأمريكية حصارا بحريا يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر العرب، أحد أهم الممرات في العالم لشحنات النفط والغاز. وتقع سلطنة عُمان وإيران على جانبي المضيق، وتحافظان على إجراء مشاورات بشأن الأمن البحري والملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي.