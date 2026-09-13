السودان يعلن زيادة قدرة الربط الكهربائي مع مصر

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، عن زيادة قدرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى 75 ميجاوات، في إجراء يستهدف تحسين استقرار التيار ودعم النشاط الزراعي والسكني في الولاية الشمالية بالسودان.

وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا على تسريع العمل لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني، تمهيدًا لرفع القدرة إلى 300 ميجاوات، قبل الوصول في مراحل لاحقة إلى 1000 ميجاوات.

وتتزامن هذه الخطط مع توجه لتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في السودان، إذ تشمل أوجه التعاون إعادة تأهيل الشبكات ومحطات التوليد والمحولات التي تعرضت لأضرار خلال الفترة الماضية، بما يساعد على استعادة كفاءة منظومة الإمداد الكهربائي، وفقًا لموقع «المشهد» السوداني.

وفي إطار التوسعات المرتقبة، تعمل مصر والسودان على استكمال مشروع الخط الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط بين توشكى 2 ووادي حلفا، وهو ما من شأنه توفير أساس لزيادة الطاقة المتبادلة بين البلدين خلال المراحل المقبلة.

ولم تقتصر المباحثات على زيادة قدرة الربط، إذ بحث الجانبان برامج لتدريب وتأهيل فرق العمل السودانية، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم توجه السودان نحو تنويع مصادر الكهرباء وتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة.