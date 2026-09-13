مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر إضافة سياسية واقتصادية ودبلوماسية لتجمع بريكس

ذكر السفير دكتور يوسف أحمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أهمية انضمام مصر لتجمع «بريكس» وتأثيره على فرص جذب استثمارات أكبر من الدول المشاركة.

وخلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، استشهد الشرقاوي، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وبزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الأخيرة للقاهرة، مضيفًا أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حاليًا.

وأشار إلى اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وعدد من الشركات الهندية، متمنيًا أن تسفر عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أسوة بالصين وروسيا.

وقال إن جميع الدول تدرك أهمية الموقع الجغرافي المميز لمصر، باعتبارها بوابة لإفريقيا وللدول العربية، ولآسيا وأوروبا أيضًا، معلقًا: «هي موقع جغرافي فريد.. ومن يأتي إلى هنا يستفيد أكثر».

ويضم تجمع «بريكس»، نحو 50% من سكان العالم، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقًا لتعادل القوة الشرائية، بعضوية عدد من الدول الكبرى بآسيا وأمريكا اللاتينية، ومنها الصين والهند، وروسيا، وفق تصريحات الشرقاوي.

وذكر انضمام مصر رسميًا لتجمع «بريكس» يناير 2024، تقديرًا لجهود الدبلوماسية المصرية، والجهود الرئاسية، لافتًا إلى أن الدول الرئيسية بالتجمع ضمّتها لما تضيفه للمجموعة سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا خصوصًا على المستويين العربي والإفريقي.

ولفت إلى الجهود المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورفضها في المؤتمر الذي عُقد 23 أكتوبر 2023، بعد أسبوعين من «طوفان الأقصى»، التهجير القصري للفلسطينين، الأمر الذي لم تستطع بعض الجهات استيعاب أبعاده حينها.

وأوضح أن التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يتم بعقلانية نظرًا لمحاولة إسرائيل كدولة استيطانية عنصرية استعمارية تهجير الفلسطينين باستخدام القوة المفرطة والإبادة الجماعية، للقضاء على مطالب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأكمل:«لما بنطرح أفكار معينة بنعرضها بشكل عقلاني ومفيد للطرف الفلسطيني.. وفي إطار إن مصر تضع هذه القضية في صدارة تحركنا الخارجي».



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمركز «بهارات ماندابام» للمؤتمرات، مقر انعقاد القمة، والتُقطت صورة تذكارية تجمع الزعيمين.

وانضم الرئيس السيسي إلى الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي تناولت «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف»، وشهدت اعتماد «إعلان نيودلهي الصادر عن قادة تجمع بريكس» وثيقةً ختامية للقمة، إلى جانب إطلاق طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 20 عامًا على طرح فكرة تأسيس التجمع.