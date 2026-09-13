كشف محمد الشبراوي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمويل الاستهلاكي، عن محددات طلب القرض وشروط الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الشركات ترفض التعامل مع أي عميل يثبت تعثره في ملفه الائتماني "الآي سكور".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر MBC" مصر" أن العميل يستوفي نموذج بيانات يماثل استمارة البطاقات الائتمانية بالبنوك تماما، يتضمن محل الإقامة، والوظيفة، وصلة قرابة من الدرجة الأولى.

وأوضح أن بموجب بيانات بطاقة الرقم القومي، يتم تمرير بيانات العميل على "الآي سكور"، موضحا أن الأخيرة تعني الملف الائتماني للعميل الذي يدرج عليه جميع التزاماته المالية للمؤسسات المالية المصرية.

وأكد أن الشركة تعلم مسبقا ما إذا كان العميل مدينا لبنك أو لشركة تمويل أخرى، لافتا إلى أن بمجرد اجتياز فحص "الآي سكور" والتأكد من سداده بانتظام دون مشكلات، يقوم النظام الإلكتروني باحتساب قدرته المالية بناء على التزاماته الحالية في تلك اللحظة.

وأشار إلى تعثر العميل يمنعه من الحصول على تمويل من أي مؤسسة مصرفية أو غير مصرفية أخرى، مؤكدا أن الشركة لا تتعامل مع العميل في هذه الحالة.

ولفت إلى أن منح مبلغ معين على سبيل المثال يخضع لعملية حسابية تعتمد على الالتزامات القائمة والدخل المعلن من العميل وجهة عمله، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقبل مستندات بينما تعتمد شركات أخرى على التزامات "الآي سكور" لاحتساب "عبء الدين" المحدد من هيئة الرقابة المالية.

وشدد أن أغلب المتعاملين مع الشركات ليس لديهم "الآي سكور" لعدم تعاملهم مع البنوك في قروض أو التزامات مالية من قبل، موضحا أن هذه الحالات تخضع لمعايير دراسة شخصية تستند إلى عنوان السكن، وملكية سيارة، والاشتراك في ناد معين

ونوه أن الشركات لا تمنح مبالغ كبيرة كما يُشاع، بل يتم منح العميل حدا أدنى يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه لتجربته في السنة الأولى واختبار قدرته الحقيقية على الوفاء بالسداد.