مستشار البنك الدولي: جميع دول تجمع بريكس تتمتع بتأثير كبير في محيطها الإقليمي

قال الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، إن تجمع «بريكس» هو التكتل الإقليمي الأقوى حاليًا، الذي يضم نحو 50% من سكان العالم، ويمثل 40% من ناتجه المحلي الإجمالي، و25% من حجم التجارة الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت، أن التشكيل القديم للتجمع حدد شروطًا على الدول الراغبة بالانضمام له، وهي «أن تكون دولة قادرة ويمكن أن تقدم قيمة مضافة لهذا التكتل»، لافتًا إلى أن جميع الدول الأعضاء تتمتع بتأثير كبير في محيطها الإقليمي.

ولفت إلى الاهتمام الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به مصر، باعتبارها بوابة السوق الإفريقية، خصوصًا بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والاتجاه العالمي نحو إفريقيا باعتبارها ساحة للتنافس نظرًا لكثرة مواردها الطبيعية والبشرية.

وأشار إلى مناخ مصر الجاذب للاستثمار، ما يجعلها أقوى مرشح لاستيعاب رؤوس الأموال الهاربة من المناطق المجاورة للتوترات السياسية الحالية.

وأكد أن مصر لديها مؤهلات تمكنها لتكون الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها واجهة الاستثمار الأولى بإفريقيا لما يتجاوز الـ5 مرات على التوالي.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمركز «بهارات ماندابام» للمؤتمرات، مقر انعقاد القمة، والتُقطت صورة تذكارية تجمع الزعيمين.

وانضم الرئيس السيسي إلى الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي تناولت «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف»، وشهدت اعتماد «إعلان نيودلهي الصادر عن قادة تجمع بريكس» وثيقةً ختامية للقمة، إلى جانب إطلاق طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 20 عامًا على طرح فكرة تأسيس التجمع.