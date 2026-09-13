الأمريكي جون مالكوفيتش يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي

فاز الفنان الأمريكي جون مالكوفيتش بجائزة أفضل ممثل في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي اختتم فعالياته الليلة في إيطاليا، وحصل مالكوفيتش على كأس فولبي لأفضل ممثل «Volpi Cup» عن أدائه في فيلم «Wild Horse Nine» للمخرج مارتن ماكدونا.

يجسد مالكوفيتش شخصية كريس، وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، يسافر إلى جزيرة القيامة مع زميله لي عام 1973، قبيل الانقلاب العسكري في تشيلي، وتتحول المهمة الاستخباراتية إلى أزمة شخصية ومهنية بالنسبة لكريس، خصوصًا أنه يعاني مرضًا خطيرًا، ويلتقي بشابين متمردين، ما يدفعه إلى إعادة النظر في المهمة التي جاء لتنفيذها.

وكان مالكوفيتش قد أعلن قبل أيام انسحابه من العرض المسرحي «Music Critic»، الذي سيُعرض شهر أبريل المقبل في تل أبيب بإسرائيل، بسبب فبركة تصريحات صحفية خاصة به في صحيفة «Jerusalem Post».