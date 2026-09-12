الزيدي: ستنكسر محاولات العبث بأمن العراق أمام وحدة شعبه

جدد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، موقف الحكومة بعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لصراعات الآخرين، أو منطلقا للاعتداء على الجوار، قائلا: «ستنكسر محاولات العبث بأمننا أمام وحدة شعبنا ووقوفه مع حكومته وقواته المسلحة».

وقال رئيس الحكومة العراقية، خلال رعايته حفل تخرج طلبة كلية الشرطة ودورة الضباط العالية وطلبة المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، إن «قوة أجهزتنا الأمنية رادع لمحاولات الأعداء للنيل من أمن العراق وكسر شوكتهم، ونجدد تعهدنا بالعمل لاستقلال قرار العراق، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الاقتصاد، ومكافحة الفساد»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: «ملتزمون بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها، ونستند إلى مهنيتها في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وننتظر مساهمتكم في إعلاء شأن المؤسسات التي ستعملون فيها لخدمة العراقيين».

وخاطب الخريجين: «دوركم يرسخ الثقة بالنظام السياسي، ويطور التنمية والاقتصاد، ويجعل العراق أقوى في مواجهة الأزمات، وتسلحكم بالوعي والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة يعزز مواجهة التهديدات ومحاولات العابثين بأمن الوطن».

وذكر القائد العام للقوات المسلحة أن «حماية حقوق المواطن وتوفير الضمانات التي أقرها الدستور ساحتنا لتحقيق هذه الغاية السامية، وأن قوة أجهزتنا الأمنية رادع لمحاولات الأعداء للنيل من أمن العراق وكسر شوكتهم».

كما جدد تعهد الحكومة «بالعمل لاستقلال قرار العراق، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق المواطن، وتوفير الضمانات التي أقرها الدستور ساحتنا لتحقيق هذه الغاية السامية، وملتزمون بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها ونستند إلى مهنيتها في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة».