النائب أيمن محسب: تكامل التشكيل الحالي لبريكس يستطيع إحداث توازن عالمي

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التشكيل الحالي لتجمع «بريكس»، يتسم بالتكامل بين دول مالكة للتكنولوجيا كالهند والصين، ودول مالكة للنفط ومنها إيران وروسيا والسعودية، ودول ذات موقع استراتيجي مميز وعمالة رخيصة ذات كفاءة كمصر.

ولفت خلال تصريحات ببرنامج «العالم غدًا»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إلى حاجة الدول المالكة للتكنولوجيا إلى الخامات والعمالة الوفيرة، بالإضافة إلى المحاور التجارية كقناة السويس.

وأضاف أن التجمع المكون من 11 دولة يضم نحو 50% من سكان العالم، ويُعبر بنسبة تتجاوز الـ70% عن العالم وخصوصًا الجنوب.

وأوضح أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «بريكس» المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين مصر والهند، لاهتمامه بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي،حسب تصريحات محسب.

ونوه بأن زيارة الرئيس السيسي للهند واستثماره لهذه الزيارة خارج البريكس كان في غاية الأهمية وتقول إن التعاون سيكون موجودًا، معقبا: «هناك تكامل حقيقي يستطيع أن يحدث توازن إن شاء الله يكون موجود في العالم».



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمركز «بهارات ماندابام» للمؤتمرات، مقر انعقاد القمة، والتُقطت صورة تذكارية تجمع الزعيمين.

وانضم الرئيس السيسي إلى الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي تناولت «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف»، وشهدت اعتماد «إعلان نيودلهي الصادر عن قادة تجمع بريكس» وثيقةً ختامية للقمة، إلى جانب إطلاق طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 20 عامًا على طرح فكرة تأسيس التجمع.